Accoltella i genitori e la sorella 15enne. Il padre è grave

AGI - Violenza in famiglia nella tarda serata di ieri in via Biondo, a Castelnuovo Rangone, nel Modenese, all'interno della residenza di villa Zanasi.
Un giovane, al culmine di una lite domestica, ha aggredito con un coltello il padre, la madre e la sorella minorenne. Le due donne, di 42 e 15 anni, hanno riportato ferite gravi e sono state trasferite d'urgenza all'ospedale di Baggiovara, dove si trovano ricoverate in terapia intensiva con prognosi riservata.
Il padre, un uomo di 50 anni, è stato invece portato al policlinico Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità. Secondo quanto ricostruito, i protagonisti sarebbero cittadini originari dello Sri Lanka, da anni residenti nel comune modenese e custodi della villa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato l'aggressore ancora all'interno dell'abitazione e lo hanno immediatamente arrestato.
Restano da chiarire le cause che hanno portato al gesto. A confermare la vicenda è stato anche il sindaco Massimo Paradisi, che in un post sui social ha parlato di "un dramma familiare che scuote profondamente la nostra comunità", ricordando come la famiglia viva da tempo a Castelnuovo Rangone. Le indagini sono in corso.