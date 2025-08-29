Tromba d'aria distrugge un impianto fotovoltaico

AGI - Una tromba d'aria ha colpito ieri il Pavese e ha distrutto l'imponente impianto fotovoltaico di Verretto con 12.496 pannelli posati su di una superficie di 12 ettari appartenenti alla ex Cava Coppa che producono 4.000.000 di Kwh all'anno.
Tetti scoperchiati, alberi caduti, sbarre di passaggio ferroviario divelte. Le fotografie che fanno il giro dei social in queste ore raccontano della devastazione che ha colpito in particolare la zona dell'Oltrepò. I vigili del Fuoco ieri hanno ricevuto oltre un centinaio di telefonate di richieste di soccorso dalla provincia di Pavia.
È stato ieri un pomeriggio con diverse criticità nell'Alessandrino a causa dei forti temporali. Si sono verificati allagamenti, colate di fango e locali esondazioni di rii minori. Tra le zone più colpite, Strevi, Pontencurone e Viguzzolo. Sulla strada provinciale 160, nel comune di Voltaggio si è verificata una frana. In 12 ore di precipitazioni i valori pluviometrici più significativi hanno riguardato Acqui Terme (Alessandria) con 104.7 millimetri, di cui 80/100mm di pioggia in circa un'ora.