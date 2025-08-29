Operaio precipita dal tetto del Comune di Castel Vittorio in Liguria e muore
Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente
AGI - Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto del Comune, sul quale stava lavorando. è successo a Castel Vittorio, nell'Imperiese.
Sul posto - secondo quanto riportato dalla stampa locale online - oltre ai sanitari del soccorso locale, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. In corso i rilievi per comprendere la dinamica dell'evento.