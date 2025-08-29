Agguato in strada nel Napoletano, ucciso un 35enne

AGI - Esecuzione in strada nel Napoletano. A Gragnano i carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti in via Cappella della Guardia, dove Alfonso Cesarano, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine e considerato dagli inquirenti vicino al clan Di Martino, è morto, colpito da 5 proiettili.
L'uomo si trovava a bordo di uno scooter quando i sicari hanno sparato. Il mezzo è rovinato a terra, a poca distanza dal corpo di Cesarano. Il 35enne era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico, con il permesso di uscire solo per andare a lavoro. Le indagini dei militari dell'Arma non trascurano nessuna pista, anche se il delitto potrebbe essere legato al mondo dello spaccio e del traffico di droga.