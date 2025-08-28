Un farmaco per gatti apre nuove cure contro i tumori

AGI - Il farmaco testato come trattamento dei tumori della testa e del collo nei gatti si è dimostrato talmente promettente che potrebbe essere impiegato anche nei pazienti umani. Questo incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Cancer Cell, condotto dagli scienziati dell’Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center presso l’Università della California a San Francisco.
Il team, guidato da Daniel Johnson, Jennifer Grandis, ha riportato i dati relativi al primo studio clinico ad esplorare una nuova classe di terapia destinata ai gatti domestici affetti da carcinoma squamocellulare della testa e del collo (HNSCC), un tumore notoriamente mortale e difficile da trattare. Il lavoro suggerisce che il 35 per cento degli animali trattati è stato associato a un controllo della malattia, con effetti collaterali minimi. Gli esperti ipotizzano che il trattamento potrebbe essere efficace anche negli esseri umani con la stessa patologia oncologica.
Cosa emerge dalla ricerca
Il gruppo di ricerca ha scoperto che è possibile individuare un fattore di trascrizione che guida l’oncogenesi. Allo stesso tempo, gli studiosi hanno dimostrato che gli animali domestici con patologie oncologiche possono essere un valido esempio di patologia umana. Il farmaco era stato inizialmente concepito per uso umano, e agisce prendendo di mira il fattore di trascrizione STAT3, presente in una vasta gamma di tumori solidi e liquidi.
L’idea di valutare l’efficacia del medicinale sui gatti è nata da una discussione di Grandis con la sorella, veterinaria. I felini con HNSCC, in effetti, sono molto difficili tra trattare e la maggior parte degli esemplari muore dopo due-tre mesi dalla diagnosi. “Esiste una notevole somiglianza clinica, istopatologica e immunologica tra la malattia felina e umana – scrivono gli autori – per questo abbiamo pensato di valutare l’efficacia del trattamento sui nostri amici a quattro zampe”.
Uno dei partecipanti pelosi dello studio, Jak, aveva un’aspettativa di vita di meno di due mesi quando gli è stata diagnosticata l’HNSCC. Grazie alla sperimentazione, durata un mese, il micio è sopravvissuto per oltre otto mesi. A parte una lieve anemia, nessuno dei gatti coinvolti nello studio ha sviluppato effetti collaterali attribuibili al trattamento. Dei 20 gatti arruolati, 7 hanno mostrato una risposta parziale o una stabilizzazione della malattia durante il periodo di studio. Tra i 7 che hanno risposto, la sopravvivenza media post-trattamento è stata di 161 giorni. Il farmaco agiva bloccando l’attività di STAT3, ma aumentava anche i livelli di PD-1, una proteina associata alla risposta immunitaria al cancro.
“Il nostro lavoro – afferma Grandis – dimostra che le sperimentazioni cliniche sugli animali domestici possono rappresentare un approccio più efficace dei modelli murini per comprendere l’azione dei farmaci sugli esseri umani. I nostri pelosetti sono esposti a tutto ciò a cui siamo esposti noi e i loro tumori sono più eterogenei rispetto ai topolini”. “Stiamo portando avanti una piccola sperimentazione del nuovo composto – conclude – orientata sia sugli animali domestici che sugli esseri umani. Siamo molto fiduciosi e speriamo di poter salvare molte vite, sia feline che umane”.