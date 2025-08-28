Giallo di Novara: uomo con ferita al petto muore in ospedale

AGI - Sono in corso indagini a Novara per ricostruire le circostanze di un episodio accaduto oggi intorno all'1,30 in una strada periferica della città dove è stato trovato un uomo esanime con una ferita al torace. Soccorso da un equipaggio del 118, l'uomo è deceduto all'arrivo in ospedale. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato.
Una aggressione che potrebbe essere degenerata in omicidio: è una delle ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori della Polizia di Stato coordinati dal pm di turno Alessia Careri per ricostruire quanto accaduto al giovane, probabilmente di origine straniera morto all'ospedale Maggiore, dopo essere stato soccorso in strada da una equipaggio del 118.
L'episodio è accaduto in viale Volta, nel quartiere residenziale di San Martino appena a ridosso del centro storico. A dare l'allarme, intorno all'1,30 un passante. Aveva notato un gruppo di persone accalcate intorno a un corpo disteso a terra, e ha chiamato il 112.
Secondo quanto appreso gli specialisti del 118 arrivati sul posto avrebbero trovato il ragazzo in condizioni molto gravi: subito dopo il primo esame è stata scoperta una ferita al torace, che è la probabile causa della morte, sulla quale darà una risposta l'autopsia. Il giovane è morto non appena arrivato al Pronto Soccorso dell'Ospedale.
Sulle circostanze gli investigatori mantengono per ora il massimo riserbo, anche se nessuna pista viene esclusa. Il personale della Scientifica ha lavorato sul luogo dove è stato ritrovato il giovane, alla ricerca di tracce utili a ricostruire l'accaduto. Si lavora anche sulle banche dati per dargli al più presto un'identità.