Fermato in monopattino senza casco, 5.400 euro di multa
Oltre alla sanzione, il monopattino è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca
AGI - A Monfalcone irrogata una multa da 5.400 euro dalla Polizia Locale a un cittadino bengalese sorpreso a circolare su un monopattino elettrico senza casco e con un sellino non consentito dalla normativa. In queste condizioni, il mezzo viene equiparato a un ciclomotore, ma risultava privo di targa, certificato di circolazione e patente.
Oltre alla sanzione, il monopattino è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca. "Per noi la sicurezza viene prima di tutto - commenta il sindaco di Monfalcone Luca Fasan - i monopattini elettrici, se utilizzati in maniera impropria, possono diventare estremamente pericolosi, non solo per chi li guida ma anche per gli altri utenti della strada".