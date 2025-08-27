Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva
L'ex presidente dell'Inter si trova presso l'Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite
AGI - L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, si trova ricoverato in terapia intensiva presso l'Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite.
Secondo Gazzetta.it le sue condizioni sarebbero serie ma non critiche. Moratti, 80 anni, sarebbe stato intubato per sopperire a difficoltà respiratorie. Nella sua lunga esperienza da numero uno del club nerazzurro, Moratti ha messo in bacheca ben 16 trofei ed è stato tra i grandi artefici del Triplete del 2010 con Mourinho in panchina.