Violenta esplosione al parco del biolago a Monclassico in Trentino

AGI - Due persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un'esplosione al parco del biolago a Monclassico nella zona di Dimaro. Lo scoppio si è verificato questa mattina poco dopo le ore 8.30. Secondo quanto riferito dal 118, i feriti sono due operai comunali di circa 40 anni che stavano facendo lavori di manutenzione. Hanno riportato lesioni da 'codice rosso'.
Pare che lo scoppio sia stato causato dal malfunzionamento di un compressore che si trovava all’interno di un furgone. Gli operai nel tentativo di spegnere le fiamme sono stati colpiti da un secondo scoppio, quello di una tanica di benzina. Secondo le prime informazioni entrambi sono sempre rimasti coscienti. L’operaio più grave è stato trasportato all’ospedale di Trento, l'altro a quello di Cles.