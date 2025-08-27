Armani acquista La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi
Armani acquista La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi "un gesto affettivo"
Home>Cronaca

Armani acquista La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi "un gesto affettivo"

Lo stilista è da sempre legato alla località balneare che considera un rifugio personale e luogo di vacanza
Gherardo Guidi, proprietario dei Bagni Roma di Levante, La Capannina di Forte dei Marmi e della Bussola di Marina di Pietrasanta
Agf - Gherardo Guidi, proprietario dei Bagni Roma di Levante, La Capannina di Forte dei Marmi e della Bussola di Marina di Pietrasanta
giorgio armani forte dei marmi
di lettura

AGI - Giorgio Armani annuncia di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione de La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi (Lucca), lo storico locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 acquisito e gestito da Gherardo e Carla Guidi. "La Capannina - si legge in una nota - è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali. Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini - li' negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti - e un tributo alla tradizione italiana". La nuova gestione sarà partirà dalla stagione estiva 2026.

ADV

ADV
ADV