Armani acquista La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi

AGI - Giorgio Armani annuncia di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione de La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi (Lucca), lo storico locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 acquisito e gestito da Gherardo e Carla Guidi. "La Capannina - si legge in una nota - è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali. Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini - li' negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti - e un tributo alla tradizione italiana". La nuova gestione sarà partirà dalla stagione estiva 2026.
Giorgio Armani has aquired La Capannina di Franceschi in Forte dei Marmi, the legendary club founded in 1929 by Achille Franceschi.— Armani (@armani) August 27, 2025
