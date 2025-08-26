Alessia Pifferi "Pienamente capace di intendere e volere"
AGI- - Il disturbo psichiatrico da cui è affetta Alessia Pifferi non ha compromesso la sua capacità d'intendere e di volere quando abbandonò e lasciò morire di stenti la piccola Diana. Semplicemente e crudelmente Pifferi ebbe una "disconessione dal suo ruolo di mamma". È questo il senso della perizia svolta dagli esperti Giacomo Francesco Filippini, Stefano Benzoni e Nadia Bolognini che porterà, salvo sorprese, alla conferma dell'ergastolo in appello per la donna.
Il disturbo del neurosviluppo, la cui presenza viene confermata dagli studiosi, "non può ritenersi di gravità tale d'avere eziologicamente compromesso le capacità di intendere e/o di volere, escludendole del tutto oppure scemandole grandemente, per il lasso di tempo in cui la condotta omissiva e antidoverosa è perdurata".
Pifferi, ricordano gli psichiatri, ha spiegato che la sua mente era "disconnessa" nella scelta dell'abbandono della bimba. Una "disconnessione" che non significa però il non avere compreso le conseguenze che avrebbe potuto avere quella che è stata una scelta lucida.
"La discussione riguarda dunque se e in che modo questo evento, 'la mente disconnessa', "sia ascrivibile a definiti processi patologici e se essi integrino i criteri per un vizio di mente", premettono gli autori dello studio. "La cornice funzionale nella quale questi fenomeni si instaurano è quella di un soggetto che pure a fronte di una fragilità cognitiva e affettiva, mostrava sufficienti competenze relazionali, capacità di risolvere problemi e prendere decisioni, di pianificare le azioni, di prevedere rapporti causa-effetto in situazioni di discreta complessità - è la loro risposta nel lavoro che risponde a tre quesiti dei giudici-.Non vi e' peraltro e' evidenza che manifestasse disfunzionamenti significativi nelle aree principali di vita, condotte in piena autonomia".
In particolare, i periti si soffermano sulla scelta di andare a Leffe dal compagno, lasciando Diana da sola a Milano con due bottiglie di acqua e una di te' nel suo lettino dove morì per disidratazione.
"Circa la riferita da Pifferi 'disconessione della mente' durante il soggiorno a Leffe, con progressiva 'riconnessione' nelle fasi del rientro al domicilio e crescente preoccupazione per le condizioni della figlia essa non è il frutto di mancato riconoscimento, consapevolezza e comprensione delle potenziali conseguenze dell'abbandono della bambina; non è il frutto di un fallace ragionamento controfattuale in quanto il compito non eccedeva le sue desumibili capacità e la stessa signora Pifferi afferma che il meccanismo non fu un errore di valutazione ma appunto l'esito della 'mente che si disconnette'; non configura amnesia, non accompagnandosi a fenomeni dissociativi, eventi traumatici o altamente stressanti, intossicazione da alcool o droghe, danni neurologici; la 'disconnessione' riguarda il suo essere madre, non è temporalmente circoscritta ma perdura per tutto il periodo di permanenza a Leffe (una settimana), ed è estremamente selettiva riguardando solo il 'ricordo di Diana sola a casa'; non è il frutto di mancato riconoscimento, consapevolezza e comprensione delle potenziali conseguenze dell'abbandono della bambina". La sua disconnessione, è la sintesi, riguardo' proprio "il ruolo di mamma".