La fiorettista Trillini scende in campo con Acquaroli

AGI - La jesina Giovanna Trillini, una delle più grandi fiorettiste al mondo e la prima schermitrice ad andare a medaglia in cinque edizioni consecutive delle Olimpiadi, da Barcellona 1992 a Pechino 2008, ha accettato di candidarsi nel collegio di Ancona in occasione delle prossime elezioni regionali: il suo nome è inserito nella lista di centrodestra 'I marchigiani per Acquaroli', che sostiene l'attuale governatore uscente. "È pronta a rappresentare le Marche - si legge in una nota diffusa dalla lista civica -. Profondamente legata alla Vallesina e alle Marche, da cui non si è mai allontanata, intende rappresentare i cittadini con orgoglio e portare in Regione la voce di chi chiede serietà, concretezza e risultati. Con la forza dello sport e l'amore per la sua terra".
Si tratta del primo "vip" che scende in campo nella prossima tornata elettorale.