Auto precipita per 20 metri finendo su una strada comunale
La donna che si trovava sull'auto ha riportato diverse ferite ed é ricoverata all'ospedale di Domodossola
AGI - Tragedia sfiorata questa sera in Valle Vigezzo, in provincia del Verbano Cusio Ossola. In prossimità del ponte sul torrente Melezzo sulla statale 337 che porta all’abitato di Masera. Un'auto con a bordo una donna di circa 50 anni per cause ancora da stabilire é precipitata dal cortile di una abitazione privata, volando per circa 20 metri, abbattendo diversi alberi e finendo rovesciata su una strada comunale sottostante. La donna che si trovava sull'auto ha riportato diverse ferite ed é ricoverata all'ospedale di Domodossola.