Quattro nuovi casi di West Nile vicino Novara

AGI - Quattro nuovi casi di persone risultate positive al West Nile virus fra Novara e provincia. Di questi tre sintomatici e uno asintomatico. Si tratta di tre persone anziane, di età compresa fra i 77 e gli 80 anni e di una quarta persona più giovane che è risultata positiva in seguito alle analisi di routine post donazione del sangue. Per le tre persone più anziane è stato necessario il ricovero con una sintomatologia neurologica fortunatamente non grave. Due di queste sono residenti a Novara, in zone diverse e una abita invece a Mandello Vitta, piccolo centro nella pianura risicola a sud del capoluogo. Dal 31 di luglio sono in tutto nove le persone risultate positive al West Nile virus, sette di queste con sintomi.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone