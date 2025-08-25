Ponza, in avaria nave con 8.500 a bordo

AGI - Avaria alla nave da crociera "MSC World Europa" con 8.585 persone a bordo al largo di Ponza. Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera, alle 7.25 di questa mattina la nave, battente bandiera maltese, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio ha comunicato al Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell'isola.
La situazione a bordo risulta "tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo". Due rimorchiatori sono partiti - rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli - per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. Anche tecnici specializzati della Compagnia stanno raggiungendo l'unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo al fine di risolvere l'avaria.
A scopo precauzionale, è stato disposto l'invio in zona della motovedetta CP 308 della Guardia costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia costiera di Napoli, ed è inoltre previsto un sorvolo di un elicottero AW 139 - Nemo, sempre della Guardia costiera. Il Centro secondario di soccorso marittimo della Guardia costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l'evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l'armatore.