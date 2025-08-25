Trovato morto davanti al pc con una maschera antigas sul volto

AGI - È stato trovato senza vita dai genitori davanti al computer con una maschera antigas sul volto, con cui avrebbe inalato del gas refrigerante. La vittima è un uomo di 27 anni di Roseto degli Abruzzi, trovato cadavere nella tarda serata di ieri. Sul posto personale medico del 118 e carabinieri, ma per il l'uomo non c'era più nulla da fare.
Non si esclude che il 27enne possa essere stato vittima di una sfida su social network che non gli ha lasciato scampo. L'autopsia chiarirà ogni aspetto della morte. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il cellulare, il computer e altro materiale informatico. La salma del giovane è stata trasferita nel frattempo all'obitorio dell'ospedale di Teramo a disposizione del pm di turno Monia Di Marco.