Addio al meccanico da Guinnes dei primati

AGI - Addio al meccanico dei record, Fabio Sabbioni, che avrebbe compiuto 98 anni a ottobre prossimo. È scomparso ieri, domenica 24 agosto. A darne notizia è la famiglia con un post sui social network. "È con profondo dolore che la famiglia Sabbioni-Renzi annuncia la scomparsa di Fabio Sabbioni. Conosciuto e stimato da tutti come imprenditore, amico e uomo da Guinness dei Primati, per noi era ed è prima di tutto un marito, un padre, un suocero e un nonno che ha dedicato la sua intera esistenza al benessere e al futuro della propria famiglia".
Sabbioni era il meccanico più anziano del mondo ancora in attività, certificato anche dal Guinness dei Primati. A 97 anni, a gennaio di quest'anno, aveva rinnovato la patente fino a 99. "Il lavoro è vita", ripeteva sempre instancabile nella sua officina continuava a riparare veicoli e ad usare il suo carro attrezzi per andare a soccorrere qualcuno. La camera ardente è stata allestita presso la Croce Bianca di Arezzo. Martedì 26 agosto, alle ore 11, nella chiesa nuova di San Leo, ci saranno i funerali.