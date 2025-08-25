Accoltellato per rubargli il monopattino, ferito un 37enne a Roma
È successo a Piazza Sempione nella notte dove un immigrato originario del Bangladesh è stato ferita al volto
AGI - Un uomo di 37 anni, originario del Bangladesh, è stato accoltellato al volto nel corso di una rapina avvenuta, poco prima delle 4 di questa notte, a piazza Sempione, a Monte Sacro. L'uomo è stato derubato del monopattino.
Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini con ferite alla guancia e al collo, è stato ricoverato in 'codice rosso', ma non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte della polizia.