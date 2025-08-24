Sfida da brividi sul lago di Garda: fingono di lanciarsi sotto le auto in corsa, grave un giovane

AGI - Una folle sfida che si è trasformata in dramma: un ventisettenne irlandese è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto nella notte a Gardone Riviera, sul lago di Garda, mentre insieme ad alcuni coetanei simulava per gioco il tentativo di gettarsi sotto le vetture in transito.
L'incidente è avvenuto alle 2 e 30 sulla strada Gardesana in provincia di Brescia. Il giovane è stato soccorso e trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia in condizioni serie ma non in pericolo di vita.
I carabinieri della Compagnia di Salò hanno identificato il gruppetto di ragazzi e dovranno verificare se fossero sotto l'effetto di alcol o droghe.
Possibile che si sia trattato di una sorta di 'challenge' per i social come il 'train surfing' di due giovani identificati e denunciati una decina di giorni fa dalla Polizia Ferroviaria di Brescia dopo che avevano postato sui social un video che li ritraeva sul tetto di un treno in corsa sulla linea Brescia-Edolo.