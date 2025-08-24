Femminicidio Salerno: l'ex compagno di Tina si avvale della facoltà di non rispondere

AGI - Si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere l'uomo di 36 anni che, nella serata di ieri e al termine di una giornata di ricerche, è stato rintracciato dai carabinieri, dopo il ritrovamento del cadavere di Assunta "Tina" Sgarbini a Montecorvino Rovella, nel Salernitano.
Dettagli sull'arresto e le indagini
Il 36enne, trasferito nella casa circondariale di Salerno-Fuorni, nei cui confronti è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto, aveva o aveva avuto una relazione con la donna. Sono i familiari dell'uomo, non riuscendo a mettersi in contatto con lui nella prima mattinata di sabato, ad allertare i militari dell'Arma. Giunti nell'abitazione della donna nella frazione Votraci, i carabinieri scoprono, riverso sul pavimento, il corpo senza vita della donna, che lascia tre figli avuti da una precedente relazione. Tra le cause del decesso si ipotizza lo strangolamento o il soffocamento. Elemento questo che soltanto l'autopsia potrà chiarire. E, mentre vengono svolti i rilievi del caso, scattano le ricerche del 36enne.
Vasta operazione di ricerca e reazioni della comunità
Vigili del fuoco, carabinieri, appartenenti all'Associazione nazionale carabinieri in pensione, volontari e un elicottero perlustrano la zona dei monti Picentini per ore. Fino alle 20 circa, quando l'uomo viene trovato in località San Pietro di Montecorvino Rovella e portato in caserma. Gli inquirenti della Procura di Salerno sono al lavoro. A Montecorvino Rovella, piccolo comune di 12mila abitanti dei monti Picentini, "la comunità è sconvolta", ha detto all'AGI il sindaco Martino D'Onofrio.
Le parole del padre della vittima e il cordoglio sui social
Antonio Sgarbini, padre di Tina, al microfono del Tg1, ha raccontato che "lei l'ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa, faceva tutti i comodi suoi. Mia figlia, a un certo momento, ha detto 'tu te ne devi andare da qua'". Sui social nel frattempo, si susseguono messaggi di cordoglio e di addio da parte di amici e amiche.
Autopsia e lutto cittadino
La salma di Tina Sgarbini si trova adesso all'ospedale di Eboli, dove verrà effettuata l'autopsia. In occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, "affinché l'intera comunità possa esprimere unita il proprio dolore e il proprio silenzioso omaggio", ha fatto sapere il Comune di Montecorvino Rovella.