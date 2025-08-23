Trovato il cadavere di una 47enne nel Salernitano. Si ipotizza un femminicidio
Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato riverso nel pavimento della sua abitazione
AGI - Il cadavere di una donna di 47 anni è stato trovato questa mattina a Montecorvino Rovella, nel Salernitano. Il corpo senza vita era riverso sul pavimento della sua abitazione.
Sul posto i carabinieri della locale Stazione. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Salerno, per accertare le circostanze di quanto accaduto. Tra le ipotesi investigativa c'è quella del femminicidio.