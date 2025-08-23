Non accetta la fine della relazione, minaccia la ex e pubblica le sue foto online 

AGI - Un uomo di 38 anni della provincia di Caserta è stato arrestato dai carabinieri nella serata di ieri, con l'accusa di atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite ai danni della sua ex compagna. L'arresto, eseguito in flagranza, è scattato dopo la denuncia sporta dalla donna che, esasperata da mesi di continue minacce, umiliazioni e comportamenti ossessivi, ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per porre fine a un incubo durato troppo a lungo.
Secondo quanto emerso, l'uomo non avrebbe mai accettato la rottura, reagendo con atti persecutori, minacce di morte e, più recentemente, con la pubblicazione su una piattaforma social di foto intime della ex, accompagnate da commenti offensivi e minatori, lesivi della sua dignità. I racconti della donna sono stati supportati da prove documentali, tra cui audio di minacce ricevute la notte precedente.
Tre mesi di incubo
Negli ultimi tre mesi la vittima sarebbe stata oggetto di insulti pubblici, telefonate moleste, danneggiamenti e vere e proprie aggressioni psicologiche e fisiche. In almeno due episodi gravi, l'uomo le avrebbe distrutto il telefono cellulare e dato fuoco ad alcuni suoi indumenti rimasti nella loro abitazione. In un altro caso l'avrebbe rinchiusa in una stanza, costringendola a dormire sul pavimento.
La situazione è degenerata ulteriormente quando, la sera prima dell'arresto, l'uomo si è presentato sotto casa della donna inviandole messaggi vocali con minacce di morte mentre attendeva il suo rientro. Valutata la gravità dei fatti, i militari dell'Arma hanno localizzato e arrestato il 38enne.