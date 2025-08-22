Fiocco rosa nel Salento, schiuse 60 uova di tartarughe

AGI - Fiocco rosa sulla spiaggia di Punta Prosciutto, a Porto Cesareo, dove nelle scorse notti si sono schiuse le uova di tartaruga marina Caretta caretta. Ben 60 piccoli esemplari hanno raggiunto il mare, dando vita alla suggestiva corsa verso l'acqua, sotto gli occhi emozionati di cittadini e turisti. La nidificazione era stata individuata lo scorso luglio da alcuni bagnanti che, sorpresi dall'avvistamento di una tartaruga adulta intenta a deporre le uova, avevano allertato la Capitaneria di Porto di Torre Cesarea.
Come da protocollo, erano stati coinvolti i biologi dell'Area Marina Protetta (Amp) Porto Cesareo e il Centro Recupero Tartarughe di Calimera, con il supporto degli ispettori ambientali locali. Grazie all'intervento congiunto, l'arenile - ricadente nel territorio di Torre Lapillo - era stato messo in sicurezza con una recinzione provvisoria, per proteggere il nido dall'afflusso di turisti e curiosi. Una misura necessaria in una delle località più frequentate del Salento, che ha consentito di preservare le uova fino alla schiusa.
"Questa nuova nidificazione e queste nascite sono l'ennesimo esempio del buon lavoro svolto in termini di tutela della biodiversita'", ha dichiarato il presidente del Consorzio di gestione dell'Amp, Pasquale Coppola, che ha ringraziato biologi, collaboratori, turisti e bagnanti "per aver rispettato le prescrizioni a tutela della specie protetta".
Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore dell'Amp, Marco D'Adamo, che ha sottolineato il valore di una sinergia che, nel tempo, ha garantito risultati concreti per la salvaguardia della Caretta caretta. L'evento conferma la presenza ormai stabile della specie protetta sulle spiagge del Salento e, in particolare, nel cuore della Riserva marina nazionale di Porto Cesare.