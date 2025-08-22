Cocaina in curva Sud durante le partite della Roma

AGI - La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare, su ordine della Procura di Roma, che chiama in causa due esponenti del gruppo ultras giallorosso "Gruppo Quadraro", accusati di gestire una fiorente 'piazza di spaccio' in un settore della Curva Sud dello stadio Olimpico di Roma.
Spaccio di cocaina durante le partite della Roma
Il 'mercato' dello stupefacente era attivo in coincidenza delle partite casalinghe della Roma, nel corso delle quali i clienti-tifosi approfittavano dei pusher per acquistare dosi di cocaina. Uno dei due destinatari della misura è stato arrestato e condotto a Rebibbia mentre per l'altro indagato è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Sviluppi dell'operazione di aprile
Il provvedimento è il seguito dell'operazione che aveva già coinvolto il gruppo ultras lo scorso aprile quando la Squadra mobile e la Digos della questura di Roma avevano eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Dda capitolina, per altri 6 esponenti Gruppo Quadraro, anche loro accusati di vendere cocaina nei bagni dell'Olimpico.
Ulteriori contestazioni per i due indagati
Ai due nuovi indagati vengono mosse ulteriori contestazioni, che si sommano alle ipotesi di reato già contestate, avendo gli inquirenti ricostruito una fitta serie di episodi di spaccio di cui i due dovranno rispondere.