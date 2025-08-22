Investito da un furgone in manovra, muore un bambino di 2 anni

AGI - Un bimbo di due anni è stato travolto e ucciso da un furgone in manovra a Catanzaro. È accaduto nel quartiere Jano', a nord della città.
Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
È stato rintracciato dalla Polizia locale l'uomo alla guida del furgone. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini, l'autista del furgone non si è accorto di nulla, come riferito poi dall'uomo agli inquirenti. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti, considerato che sul posto sono intervenuti sia la Polizia Locale che i militari dell'Arma. L'uomo, alla notizia della morte del piccolo, ha accusato un malore. Le prime testimonianze evidenziano che il piccolo stesse giocando davanti casa quando e' stato travolto dal furgone in retromarcia. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Silvia Peru, mentre sul posto si e' recato anche l'avvocato Antonio Ludovico per conto della famiglia della piccola vittima.