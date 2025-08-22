Booking sospende l'hotel che aveva rifiutato una turista israeliana

ADV
AGI - La piattaforma Booking.com ha sospeso momentaneamente la struttura ricettiva ragusana che aveva affermato di voler rifiutare l’ospitalità a una turista israeliana se questa non avesse espresso la contrarietà verso l'offensiva militare a Gaza. "La sospensione mi è stata motivata con l'art.7.3 che parla di discriminazione", ha spiegato all'AGI il titolare della struttura nel ragusano, Andrea Leanza.
"Mi dicono - ha aggiunto - che ho violato alcuni articoli del contratto, come il 7.3 del loro codice, che riguarda la discriminazione. Attendo spiegazioni e sono in attesa, poi risponderò ma penso che valuterò bene poiché molta gente mi mostra solidarietà e anche loro, che hanno un grosso mercato, devono stare attenti".
