Status di vittime di terrorismo a coppia di torinesi reduci dalla strage di Nizza

Arrestato in Italia il complice dell'attentatore di Nizza

Endri Elezi, 28enne cittadino albanese, è stato catturato nel Casertano. E' accusato di aver fornito armi a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, autore della strage che il 14 luglio 2016 provocò 86 morti e oltre 300 feriti.