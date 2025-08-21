Tragedia nel Ragusano: bimbo di due anni annega in piscina 
Tragedia nel Ragusano: bimbo di due anni annega in piscina 
Tragedia nel Ragusano: bimbo di due anni annega in piscina

Inutili i soccorsi per il piccolo originario di Comiso
Bambini in piscina
Mint Images RF/AGF - Bambini in piscina
AGI - E' annegato in una piscina gonfiabile un bambino di due anni in vacanza nel Ragusano con la propria famiglia.

Le parole del sindaco di Santa Croce Camerina

"Quando sono arrivati i soccorsi, non c'era piu' nulla da fare", ha spiegato all'AGI Giuseppe Dimartino, sindaco di Santa Croce Camerina, dov'è avvenuta la tragedia. La famiglia proviene da Comiso, e trascorreva le vacanze nella seconda casa a Caucana, frazione di santa Croce Camerina. "La tragedia di Caucana - ha aggiunto il sindaco - colpisce tutta la nostra comunità. La scomparsa così tragica di un bimbo di due anni impone rispetto e silenzio. Per questa ragione gli eventi in programma questa sera sono annullati: il Carnevale Estivo è rinviato al 28 agosto, TeatroMare rinviato a data da destinarsi. Mi stringo al dolore dei familiari del piccolo, inviando a nome di tutta Santa Croce le più sentite condoglianze e un abbraccio colmo di affetto va a loro e a tutta la comunità comisana".

