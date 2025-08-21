Giorgia Meloni in vacanza in Puglia, visita un allevamento di cani

AGI - Accarezza dolcemente un cucciolone di cane corso e sorride quando le chiedono quale sia il cane italiano per eccellenza: "Il cane corso italiano", risponde Giorgia Meloni. È quanto si vede in un breve video postato sui social da Aldo Mondelli, 28 anni, nipote dell'allevatore Michele Bocci, che ieri sera ha ospitato la premier in una masseria di San Giovanni Rotondo (Fg).
La presidente del Consiglio si trova in Puglia per la seconda parte delle sue vacanze estive, iniziate dopo il vertice a Washington con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e gli altri leader europei. Come da tradizione, la Valle d'Itria si conferma buen retiro estivo per Meloni, che tra i trulli alterna momenti privati con la figlia Ginevra e l'ex compagno Andrea Giambruno alle incombenze legate ai dossier internazionali più delicati - dal conflitto in Ucraina alla crisi di Gaza - e alla preparazione delle prossime sfide politiche d'autunno, a partire dalla legge di Bilancio fino alle regionali, che a novembre interesseranno anche la Puglia.
Meloni avrebbe raggiunto un resort riservato a Locorotondo, dove l'attendevano la figlia e Giambruno. Con loro, anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, amico personale della premier, con la moglie Laura e le due figlie gemelle, legate da una forte amicizia con Ginevra. Proprio la dimensione familiare e privata è al centro di questa parentesi pugliese, che la presidente del Consiglio vive con discrezione. Massimo riserbo viene infatti mantenuto sulla località precisa del soggiorno: una precauzione non solo per tenere lontani i riflettori mediatici, ma anche per evitare l'eccessiva attenzione di curiosi e anche di chi, con la sua insistenza, potrebbero costituire un problema di sicurezza, soprattutto per la serenità delle bambine. Non è escluso che la premier possa trattenersi in Puglia ancora per diversi giorni.
Il racconto dell'allevatore
“Mi ha chiamato per una visita in allevamento e poi abbiamo condiviso i prodotti locali: da momento frugale è diventata una visita più lunga e abbiamo cenato insieme”. Così Aldo Mondelli, 28enne di San Giovanni Rotondo (Fg), racconta all’AGI la serata trascorsa con Giorgia Meloni, in vacanza in Puglia.
Mondelli, nipote dell’allevatore Michele Bocci, spiega che la premier ha visitato la loro masseria quasi senza preavviso: “Mi ha avvisato un momento prima e subito è arrivata. Forse si trovava già in zona, ma mi ha chiesto la massima riservatezza”. Con la famiglia di agricoltori non c’erano conoscenze pregresse. “Non ci conoscevamo – precisa – ma siamo molto famosi sui social e penso sia stato quello a influire”.
Alla cena, sottolinea, “non si è parlato di politica. Solo questioni personali. È stata molto gentile, come un’amica di famiglia da sempre. Dal vivo è davvero una grande persona, autorevole, e sarà un ricordo che porterò per sempre”. Unica parentesi scherzosa su temi internazionali: “Le abbiamo detto: ‘ieri ti abbiamo vista in tv con Trump e ora sei qui’. E lei ha sorriso, ‘io ho il teletrasporto’ ha ribattuto. Era molto stanca, si è concessa un momento di serenità”.
“Ha gradito molto i caciocavalli della zona e i prodotti caseari della nostra azienda agricola. La premier è molto affezionata all’italianità in generale: i cani corsi, che alleviamo dal 1987, e i nostri prodotti biologici hanno creato un mix tra agricoltura, radici e tradizioni italiane”, conclude