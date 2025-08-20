Rissa tra famiglie per una manovra azzardata,7 feriti e 5 arresti

AGI - Giornata di rissa ieri in località Le Cannella di Isola di Capo Rizzuto, dove, verso le 12.30, per futili motivi, si sono affrontati i componenti di due famiglie, nei pressi di un lido della zona, anche con coltelli e bastoni.
Necessario l'intervento dei carabinieri della locale Tenenza, di quelli delle Stazioni sia di Cutro e di Belvedere di Spinello, nonché del personale tanto della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone quanto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale. Un'ora dopo, nel pronto soccorso dell'ospedale di Crotone, tre dei rissanti sono stati medicati e dimessi, mentre gli altri quattro, le cui ferite erano più serie, sono stati sottoposti a interventi chirurgici e ricoverati.
Solo verso le 18, V. F., 22 anni e in pericolo di vita per le ferite da taglio alla gola, già operato, è stato trasferito all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per essere sottoposto a delle ulteriori cure mediche.
L'intervento di carabinieri e polizia ha evitato che i parenti dei feriti, arrivati all'ospedale crotonese, si affrontassero.
Le indagini, coordinate dal pm Pasquale Festa, hanno permesso di chiarire la dinamica della zuffa, nata da una lite per una manovra pericolosa e ad alta velocità di un veicolo guidato da uno dei coinvolti nella rissa, effettuata nei pressi del lido gestito da alcuni appartenenti all'altra famiglia. Arrestate due persone per rissa aggravata di 59 e 40 anni, ora nel carcere di Crotone, mentre altre tre di 39, 57 e 44 anni sono piantonate nei Reparti di Chirurgia e Ortopedia del nosocomio di Crotone.