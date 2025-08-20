Il Papa saluta un tifoso giallorosso: "Forza Roma!"

ADV
AGI - Come già accaduto pochi giorni dopo la sua elezione, Papa Leone XIV ha confermato l'affetto per i tifosi giallorossi. In un video - diventato virale - girato domenica scorsa durante il pranzo nel Borgo Laudato sì, un ospite chiede al Pontefice di salutare suo fratello, tifoso della Roma. "Mi saluti mio fratello che è romanista?", domanda l'ospite. Leone, dopo aver saputo il nome del fratello, grida: "Forza Roma!" con il pollice alzato.
— laroma24.it (@LAROMA24) August 19, 2025
E chi grida "Forza Roma!"? Proprio Papa Leone XIV
❤️#asroma pic.twitter.com/eKwfvdpgmt
