Maltempo, ritrovato il corpo dell'uomo disperso nell'Ennese

AGI - Si sono concluse tragicamente le ricerche nel torrente Crisa, a Leonforte, in provincia di Enna. I Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo che risultava disperso da ieri pomeriggio, quando la sua auto era stata travolta dalla piena del corso d’acqua in seguito a una violenta bomba d’acqua che si era abbattuta sulla zona.
Secondo le ricostruzioni, due vetture stavano percorrendo una strada nei pressi del depuratore, che costeggia il torrente, quando l’ondata di maltempo ha ingrossato improvvisamente le acque. Una delle auto, con due persone a bordo, è stata sommersa ma gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo raggiungendo il tetto del veicolo e venendo poi tratti in salvo dai soccorritori. Sull’altra vettura viaggiava invece la vittima, che non è riuscita a scampare alla furia dell’acqua.
Alle operazioni hanno partecipato i Vigili del fuoco con il nucleo fluviale regionale, i sommozzatori, la Protezione civile e anche un elicottero, rientrato alla base con il calare dell’oscurità. Oggi il ritrovamento del corpo ha posto fine alle ricerche.