Scontro tra un treno regionale e un merci a Trento, tre feriti e linea sospesa

AGI - La circolazione ferroviaria Verona-Brennero è sospesa, come informa Rfi, ‘per accertamenti sulla linea’ tra Mezzocorona e Trento. Si segnalano i primi ritardi e cancellazioni di treni. Regolare è la circolazione tra Bolzano e Brennero e Bolzano e Merano.
Lo scontro è avvenuto all’altezza di via delle Foibe, nel quartiere Cristo Re, di Trento dove due treni si sono scontrati sui binari. Stando alle prime informazioni un treno merci ha tamponato un treno passeggeri con a bordo 35 persone: tre passeggeri sono rimasti lievemente feriti. La circolazione sulla linea Verona-Brennero resta interrotta. A seguito delle cancellazioni dei treni disagi tra i passeggeri.
Ritardi e cancellazioni
I treni dell'alta velocità sulla tratta Bolzano-Verona e gli Eurocity dalla Germania verso l'Italia, sono stati cancellati. La linea ferroviaria tra Bolzano e Trento è interrotta. Cancellati i treni alta velocità di Fs 8502 proveniente da Roma Termini e Italo 8954 in arrivo da Napoli Centrale. Cancellato anche l'Eurocity 81 e altri treni regionali.
L'incidente si è verificato attorno alle ore 8,20 di questa mattina.
I passeggeri in partenza da Bolzano potranno utilizzare il servizio sostitutivo con autobus appositamente predisposto fino a Trento dove troveranno proseguimento con i primi treni utili.