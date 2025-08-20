Arrestata la madre del bambino che investì Cecilia De Astis
Doveva scontare 3 anni e 10 mesi di carcere per una serie di furti
AGI - È la madre di due dei quattro bambini coinvolti nell'incidente in cui è morta la 71enne Cecilia De Astis.
La donna è stata arrestata dalla polizia locale e dovrà scontare un cumulo di pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per una serie di furti compiuti tra il 2017 e il 2019.
Reati precedenti all'incidente mortale provocato anche dai suoi figli di 13 e 12 anni. Quando gli agenti l'hanno bloccata nei giardini di viale Cermenate a Milano, la 33enne aveva con sé oltre 130 grammi in monili d'oro e oltre 1.500 euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza. È stata quindi anche denunciata per ricettazione.
Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di esecuzione.