Appicca il fuoco al check in di Malpensa e scatena il panico

AGI - Un uomo di 27 anni di origini maliane è stato arrestato in flagranza per danneggiamento per aver appiccato le fiamme a un cestino dei rifiuti e vandalizzato con un martello alcuni monitor dei banchi check-in del terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa.
L'uomo, in stato di agitazione, è stato bloccato dal personale di sicurezza della Sea e poi preso in consegna dagli agenti della polizia di frontiera aerea in servizio allo scalo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento il principio d'incendio che aveva generato del fumo.
Nessun ferito e operatività garantita
Nessun passeggero, operatore aeroportuale e personale delle squadre di soccorso è rimasto ferito. Non ci sono state ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto.
