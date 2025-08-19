Stop del Garante ai video di De Martino e della compagna 

AGI - Ancora una volta le immagini di un vip rischiano di diventare virali. E' quello che potrebbe accadere ai video del presentatore Stefano De Martino e della sua compagna, filmati intimi carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione della ragazza.
Le segnalazioni
Per evitare la diffusione dei contenuti lo showman ha avviato una battagli legale, presentando denuncia sia alla Procura di Roma che alla Polizia di Stato di Porto Cervo: nell'atto viene contestato il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Ma non è finita qui, dato che, De Martino ha segnalato quanto avvenuto pure al Garante per la protezione dei dati personali.
Il provvedimento
L'Autorità ha ordinato l'immediata limitazione definitiva del relativo trattamento disposta nei confronti di chiunque abbia divulgato i predetti filmati; il Garante ha, inoltre, adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati e avviato un'istruttoria.
Personaggi famosi
La vicenda che ha colpito De Martino ricorda in parte quella capitata all'attore Raoul Bova, i cui messaggi audio inviata ad una ragazza sono al centro di un'indagine dei magistrati capitolini e del Garante per la protezione dei dati personali.