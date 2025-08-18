Donna partorisce in spiaggia da sola e poi in ospedale rinuncia alla neonata 

ADV
AGI - Una donna di 30 anni, originaria del Piemonte, ha partorito una bambina sulla spiaggia di Marina di Caulonia, senza l'aiuto di nessuno. E sempre da sola la donna è andata poi al pronto soccorso dell'ospedale di Locri, e lì ha detto al personale di volere rinunciare alla bambina.
La procedura ospedaliera e l'affido
La donna si trovava in vacanza nel piccolo comune del Reggino. Secondo procedura, l'ospedale ha informato l'autorità giudiziaria. La piccola, che è in buone condizioni di salute, è stata trattenuta nel reparto di pediatria, nell'eventualità di un ripensamento della madre. Se il termine previsto per revocare la rinuncia dovesse trascorrere senza ripensamenti, per la bimba sarà avviato il percorso di affido temporaneo.
