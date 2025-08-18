Allo Zoo Safari di Fasano nasce un cucciolo di gorilla, il primo in Italia dopo 50 anni

AGI - Dopo quasi cinquant'anni, in Italia è nato un nuovo cucciolo di gorilla. Il lieto evento si è verificato allo zoosafari di Fasano (Br), dove la femmina Tamani ha dato alla luce un piccolo, circondato subito dall'affetto e dalla protezione del gruppo: papà Nasibu, la giovane Tonka e il maschio Thabo. Un'immagine diffusa dallo stesso parco mostra la madre avvolgere il neonato con dolcezza, in un gesto che è al tempo stesso cura, istinto e amore.
"Una notizia che riempie il cuore di gioia e di speranza", ha scritto la struttura sui social, sottolineando l'eccezionalità dell'avvenimento: è la prima nascita in Italia dal 1980 e solo la seconda nella storia nazionale. La famiglia di Gorilla gorilla - il nome scientifico della specie - è arrivata nel parco alla fine del 2024 dallo zoo di Rotterdam, nell'ambito del programma europeo Eep per la conservazione della biodiversità. Il gruppo era composto dalla 31enne Tamani e dai suoi due figli: Tonka, femmina di 12 anni, e Thabo, maschio di 9. Il quadro si è completato il 30 ottobre dello stesso anno con l'ingresso del silverback Nasibu, un esemplare maschio dominante di 17 anni nato in Germania. Con il suo arrivo, il parco ha finalmente potuto ricostruire una famiglia completa, obiettivo a lungo inseguito.
"Questa di Fasano è la seconda nascita di gorilla nella storia d'Italia - ha spiegato all'AGI l'etologo Spartaco Gippoliti -: l'ultima si verifico' nell'aprile 1980 a Roma. La tecnica di riproduzione di questa specie è molto delicata, suscettibile a malattie infettive, e l'allevamento è sempre complesso. Fondamentali sono le condizioni sociali e la variabilità genetica: gli individui non devono essere imparentati tra loro. Il maschio arrivato a Fasano è diventato il leader-riproduttore e, come tutti i maschi, svolge anche un ruolo protettivo contro possibili minacce".
Il parco, spiega l'esperto, è stato predisposto in modo da favorire la nascita: "Le femmine iniziano a essere fertili attorno ai nove anni, mentre i maschi maturano qualche anno dopo. Tutti gli esemplari arrivati a Fasano erano gia' adulti, in piena eta' riproduttiva. L'età media dei gorilla si aggira attorno ai 40-45 anni, ma in casi eccezionali possono arrivare a cinquant'anni. Attualmente, gli unici gorilla presenti in Italia si trovano proprio a Fasano. In passato erano presenti anche allo zoo di Torino e al giardino zoologico di Roma".
La nascita del cucciolo arriva dopo la scomparsa del gorilla Riu', per anni unico rappresentante della specie nel nostro Paese. Il parco di Fasano aveva da tempo intrapreso un percorso per ottenere un gruppo stabile, con un habitat adatto e certificato secondo le linee guida internazionali, grazie alla collaborazione con l'Associazione europea di zoo e acquari (Eaza). L'habitat che oggi ospita la famiglia di gorilla si estende su circa mille metri quadrati, con aree esterne dotate di castelli in legno, cascate, spazi verdi e zone di privacy. Gli ambienti interni, invece, sono suddivisi in quattro appartamenti interconnessi da ponti e tunnel, progettati per rispettare i bisogni etologici degli animali e garantire il benessere del gruppo. Con questa nascita, lo Zoosafari di Fasano non celebra soltanto un traguardo, ma anche un simbolo concreto dell'impegno verso la conservazione di una delle specie più minacciate al mondo.