Turista muore dopo essere stato colpito da un fulmine in salento

La vittima è un romano di 42 anni che viaggiava in sella ad una moto che collega la Strada Statale 275 che collega Maglie a Santa Maria di Leuca
AGI - Un turista 42enne originario di Roma è morto nella tarda mattinata di oggi mentre, in sella ad una moto, percorreva la Strada Statale 275 che collega Maglie a Santa Maria di Leuca, nel Salento.

Secondo quanto si è appreso, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, dopo essere stato colpito da un fulmine, nel tratto di strada tra Surano e Nociglia. La penisola salentina è interessata da precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana e la Protezione civile ha diffuso un messaggio di allerta "gialla" per rischio di piogge, anche di moderata intensità.

Nulla hanno potuto fare per salvare la vita all'uomo i sanitari del 118, accorsi sul posto insieme ai carabinieri che si occupano dei rilievi. La Statale 275 è tristemente nota per i numerosi incidenti che vi si sono verificati nel corso degli anni. Con lo sblocco dell'atteso ampliamento del nastro d'asfalto si spera di abbattere il tasso di incidentalità.

L'incidente è avvenuto nei pressi di una lapide eretta a bordo strada in ricordo un'altra persona deceduta anni fa in un incidente dalle modalità simili a quello avvenuto oggi. Il turista deceduto viaggiava da solo e pare che stesse facendo un giro della Puglia in motocicletta.

