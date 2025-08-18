Ispettore di polizia ucciso in casa a Napoli, in fuga il killer
Secondo quanto si apprende, gli investigatori stanno cercando il figlio della compagna dell'uomo
AGI - Una lite in ambito familiare potrebbe essere all'origine di un omicidio nel Napoletano. I carabinieri indagano su quanto accaduto in viale delle Margherite a Melito. Un uomo di 58 anni, ispettore di polizia, è stato ucciso con un'arma da taglio, nella sua abitazione.
Le indagini sulla morte dell'ispettore di 58 anni a Melito sono condotte da polizia e carabinieri. C. L., queste le iniziali del nome della vittima, è stato accoltellato nel corso di una lite familiare e l'omicida è in fuga. Secondo quanto si apprende, gli investigatori stanno cercando il figlio della compagna dell'uomo.