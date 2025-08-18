Ruba l'identità a un imprenditore e si compra un'auto di lusso. Denunciato un pensionato

AGI - Ha rubato l'identità a un imprenditore brianzolo e si è comprato un'auto di lusso. Protagonista della vicenda riferita dai carabinieri di Mariano Comense è stato un pensionato di 73 anni con diversi precedenti penali, residente in provincia di Napoli, che avrebbe utilizzato documenti d'identità, fiscali ed economici falsamente intestati alla vittima.
Denuncia e reati contestati
L'anziano è stato denunciato per i reati di 'sostituzione di persona' e 'acquisto fraudolento di auto'. Il 'furto' d'identità si sarebbe realizzato nel giro di pochissimi giorni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha attivato il 7 maggio 2025 un conto corrente online e tra il 9 e il 12 maggio 2025, "sostituendosi completamente all'ignara vittima", ha comprato un'Audi A3 in un concessionario auto di Parma pagandolo con un finanziamento 'Volkswagen Financial Service' di 46.383 mila euro.
Dettagli della transazione e rivendita
L'auto, ritirata dall'autosalone il 15 maggio 2025, è stata poi rivenduta per 26.000 euro a una terza persona. L'inchiesta è nata dalla denuncia dell'imprenditore di Mariano Comense presentata il 19 maggio.
Identificazione e indagini
L'identificazione del presunto truffatore è avvenuta grazie all'applicativo S.A.R.I. (sistema di riconoscimento facciale, ndr) ed è stata confermata anche dall'addetto alla consegna del veicolo che lo ha indicato come l'acquirente. La Tenenza dei Carabinieri di Mariano Comense sta svolgendo ulteriori indagini per individuare eventuali complici.