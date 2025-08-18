Infarto al mare, muore storico cameraman barese

AGI - Il mondo del giornalismo pugliese è in lutto per la scomparsa di Francesco Saccente, storico cameraman dell'emittente locale Antenna Sud, stroncato ieri da un infarto mentre si trovava al mare a Monopoli (Ba). L'uomo, 61 anni e residente a Palo del Colle, è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Giacomo della città, dove i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo con il defibrillatore, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.
Il ricordo di un punto di riferimento
Saccente era considerato un punto di riferimento per diverse generazioni di giornalisti pugliesi, che hanno potuto contare sul suo supporto dietro le quinte, sempre fondamentale. Colleghi e amici lo ricordano come un lavoratore instancabile, sempre con il sorriso sulle labbra, una figura umana e professionale che ha lasciato un segno profondo nel mondo dell'informazione regionale e nelle vite dei colleghi. Oltre alla lunga carriera nel mondo dell'audiovisivo, Saccente era anche un appassionato podista e autore di cinque libri, dedicati alla cyber security e all'atletica leggera. Il suo impegno sportivo lo ha reso molto noto anche nel mondo delle associazioni sportive che oggi lo ricordano come "un uomo speciale". Francesco Saccente lascia la compagna e due figlie.
Il cordoglio di Antenna Sud
Questo è il cordoglio del direttore di Antenna Sud, Gianni Sebastio: "Un dolore profondo attraversa oggi il cuore della famiglia di Antenna Sud. È venuto a mancare all’improvviso il nostro caro collega e amico Francesco Saccente, operatore esperto, professionista di eccezionale valore, ma soprattutto una presenza luminosa dietro ogni immagine e ogni racconto che prendeva vita sullo schermo. Dedizione, sguardo attento e silenziosa poesia. La sua assenza lascia un vuoto che nessuna parola potrà colmare, ma resta vivo il ricordo di chi sapeva trasformare ogni inquadratura in emozione, ogni giornata di lavoro in un momento da condividere. A Francesco va il nostro pensiero più affettuoso, con gratitudine e infinito affetto. Ci mancherai, ogni giorno". L’ editore Domenico Distante e l’intero gruppo di Antenna Sud si stringono alla famiglia di Francesco.