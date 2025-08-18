Asta record da 26 milioni di dollari per la Daytona SP3

AGI - La Ferrari Daytona SP3 stabilisce il record per il valore più alto mai raggiunto all'asta per un nuovo modello: 26 milioni di dollari. Tutti i proventi derivanti dalla vendita di un esemplare unico della Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025 andranno a beneficio della Fondazione Ferrari, un ente di beneficenza pubblico, a sostegno di iniziative educative globali.
Dettagli della vendita record
Ferrari, in collaborazione con RM Sotheby's a Monterey, California, ha stabilito questo nuovo primato ieri. La Daytona SP3 Tailor Made del 2025 era un esemplare unico, ed è diventata la Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta a un'asta. Commissionata come ulteriore esemplare oltre alla produzione originale in serie limitata di 599 unità, la vettura presenta una suggestiva livrea in fibra di carbonio a vista e Giallo Modena con il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria. Gli interni sono rifiniti in Q-Cycle, un tessuto sostenibile ricavato da pneumatici riciclati, e includono cinture di sicurezza gialle e motivi ricamati del Cavallino Rampante.