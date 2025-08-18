Asta record da 26 milioni di dollari per la Daytona SP3
Asta record da 26 milioni di dollari per la Daytona SP3

L'intero ricavato della vendita andrà in beneficenza alla Fondazione Ferrari
Lucia Licciardi
Foto Ferrari - Enrico Galliera, Direttore Commerciale e Marketing, e il nuovo proprietario della Ferrari SP3 Daytona, Herbert Wertheim
ferrari
AGI - La Ferrari Daytona SP3 stabilisce il record per il valore più alto mai raggiunto all'asta per un nuovo modello: 26 milioni di dollari. Tutti i proventi derivanti dalla vendita di un esemplare unico della Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025 andranno a beneficio della Fondazione Ferrari, un ente di beneficenza pubblico, a sostegno di iniziative educative globali.

Foto Ferrari
Dettagli della vendita record

Ferrari, in collaborazione con RM Sotheby's a Monterey, California, ha stabilito questo nuovo primato ieri. La Daytona SP3 Tailor Made del 2025 era un esemplare unico, ed è diventata la Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta a un'asta. Commissionata come ulteriore esemplare oltre alla produzione originale in serie limitata di 599 unità, la vettura presenta una suggestiva livrea in fibra di carbonio a vista e Giallo Modena con il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria. Gli interni sono rifiniti in Q-Cycle, un tessuto sostenibile ricavato da pneumatici riciclati, e includono cinture di sicurezza gialle e motivi ricamati del Cavallino Rampante.

