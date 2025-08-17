Milano, uccide il cognato a coltellate

AGI - Un ecuadoriano di 29 anni è stato arrestato nella notte a Milano per l'omicidio del cognato connazionale. A seguito di una lite per motivi familiari con la sorella e il marito di quest'ultima, il 29enne avrebbe colpito con un coltello da cucina l'altro uomo di 32 anni.
Colpito, con più fendenti è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo a causa di uno shock traumatico da plurime ferite da arma bianca.
Sul posto, in piazzale Ferrara nel quartiere Corvetto sono intervenuti i carabinieri. I militari della stazione Vigentino e i colleghi del Nucleo radiomobile hanno bloccato il 29enne a circa 200 metri dal luogo dell'omicidio. Il coltello è stato sequestrato.