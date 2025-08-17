Il maltempo colpisce la provincia di Arezzo: allagato anche l'ospedale

AGI - Un violento nubifragio si è abbattuto nel territorio aretino questo pomeriggio. Colpita prevalentemente la città e i dintorni. I Vigili del fuoco stanno intervenendo per decine di chiamate. Molte le zone allagate, anche quella dove si trova l'ospedale di Arezzo. Due gli automobilisti rimasti intrappolati in altrettanti sottopassi allagati. Sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco. Al momento ci sono ancora 70 chiamate in attesa. È stato interessato anche l'ospedale di Arezzo dagli allagamenti dovuti al violento nubifragio che si è abbattuto nel territorio aretino questo pomeriggio. A darne notizia è l'azienda sanitaria Asl Toscana Sud Est.
"A seguito della bomba d'acqua che si è abbattuta ad Arezzo poco fa, un corridoio di collegamento tra il 5 e il 6 settore al terzo piano dell'ospedale San Donato è stato interessato da un'infiltrazione d'acqua. Alcuna infiltrazione ha coinvolto le stanze dei degenti. Anche il corridoio di collegamento tra i settori è stato interessato da alcune contenute infiltrazioni che non hanno causato disagi. Il personale del dipartimento tecnico della Asl Toscana sud est - conclude la nota - insieme al personale sanitario, è immediatamente intervenuto per riportare la situazione alla normalità". Intanto sono ancora in corso i numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco di Arezzo in tutto il territorio colpito dal violento nubifragio.