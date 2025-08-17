Fermato con il taser dai carabinieri, 57enne muore in ambulanza a Olbia
La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta
AGI - Un uomo di 57 anni di Olbia è morto in ambulanza dopo essere stato fermato dai carabinieri con un taser. Lo riferisce L'Unione Sarda. I fatti sono avvenuti ieri quando i carabinieri sono intervenuti in periferia nel centro abitato e hanno usato il taser perché l'uomo non si calmava e aveva iniziato ad aggredire i passanti.
Il 57enne, di Sassari, è morto durante il trasporto in ospedale a Olbia. La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta.