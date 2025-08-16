Sparatoria per motivi passionali, tre morti a Forio d'Ischia. Gravissima una donna [VIDEO]

AGI - Tre morti e un ferito rappresentano il bilancio di una sparatoria avvenuta alle ore 18.30 circa in via provinciale Panza al civico 350, nel Comune di Forio d'Ischia, in località Cuotto. Il movente sarebbe passionale.
Un uomo di 69 anni, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, ha sparato verso il compagno e la madre della sua ex moglie, uccidendoli. Le vittime sono un uomo di 48 anni e una donna di 63 anni di origini ucraine. L'uomo ha poi rincorso l'ex moglie, 42 anni e di origini ucraine anche lei, sparando altri colpi. La donna è attualmente ricoverata all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, in prognosi riservata.
Il 69enne ha poi rivolto l'arma contro di sè, sparando un colpo, ed è morto. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Ischia.