Sequestra la ex e i figli, arrestato un uomo a Mestre

AGI - I carabinieri a Mestre hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Venezia nei confronti di un 37 anni straniero per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna.
L'uomo già ad aprile scorso era stato destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla parte offesa. Questa volta si è presentato a casa della donna e l'ha sequestrata insieme ai suoi figli minori, costringendola a salire in macchina, minacciandola di morte durante il tragitto. Le ricerche dei militari dell'Arma hanno permesso di rintracciare la donna in un'altra regione, mentre l'uomo, una volta trovato a casa sua con i minori, è stato denunciato. Qualche giorno dopo, l'uomo è andato a casa della madre della vittima, dove la donna si era rifugiata per paura dell'ex compagno, e ha preso a calci e pugni l'auto della parte offesa per poi allontanarsi a piedi.
Per scongiurare più gravi conseguenze per l'incolumità della vittima e dei figli minori, si è resa quindi necessaria l'emissione di un provvedimento più restrittivo. Ora è nella Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia.