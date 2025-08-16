Tempesta di Ferragosto sul lago di Como, incubo per 17 persone [VIDEO]

AGI - Diciassette persone, tra le quali un bambino e un disabile in carrozzina, sono state salvate ieri sera dai vigili del Fuoco nel lago di Como durante una tempesta che ha trasformato le placide acque in un incubo.
Operazioni di soccorso complesse
Le operazioni del gommone del distaccamento di Dongo sono state rese molto complesse dalle forti raffiche di vento, dalla grandine e dalla scarsa visibilità dovuta alle onde alte del lago.
Intervento dell'elicottero Drago
In loro aiuto anche l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco del nucleo di Malpensa con a bordo 2 sommozzatori ed elisoccorritori che ha effettuato oltre 10 sorvoli sul medio e alto lago, segnalando persone in pericolo e guidando le unità navali dei vigili del Fuoco e dalla Guardia costiera.
Avvistamento e salvataggio di una barca a vela
Fondamentale l'avvistamento di una barca a vela alla deriva, con a bordo persone che lanciavano richieste d'aiuto: grazie all'intervento di Drago, il gommone è riuscito a raggiungere e salvare le persone. Sempre in serata, le unità nautiche partite da Como hanno messo in sicurezza altre imbarcazioni alla deriva.