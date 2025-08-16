Palio di Siena: Tartuca vince la Provaccia
Questa sera, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podesta' alle ore 19, si correrà il Palio
AGI - La contrada della Tartuca con Entu de Pedra Ulpu e Antonio Siri detto Amsicora ha vinto la provaccia del Palio di Siena. Tartuca, Giraffa, Civetta, Onda, Pantera, Leocorno, Bruco, Valdimontone, Aquila, Drago di rincorsa: questo l'ordine tra i canapi. Fase iniziale della mossa complicata: si registra anche una forzatura del canape.
Alla partenza, buone uscite dell'Onda e della Giraffa, con quest'ultima contrada che prende la testa alla prima curva di San Martino per poi cederla poco dopo alla Tartuca, che ha concluso al comando la prova. I ritmi di galoppo sono stati molto blandi. Questa sera, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podesta' alle ore 19, si correrà il Palio.